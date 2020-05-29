Жителей столицы научили оказывать помощь стрижам

Москвичам рассказали о том, как ухаживать за стрижами, которые вернулись в столичный регион из Африки и попали в тяжелую ситуацию. Об этом в своем Facebook-аккаунте подробно написал один из пользователей социальной сети Дмитрий Белоусов, назвав происходящее «сезон стрижепадов».

Мужчина объяснил, как нужно поступать в ситуации, если беспомощная птица была обнаружена сидящей на земле. Он отметил, что из-за того, что у стрижа длинные крылья и короткие слабые лапки, которыми он не может оттолкнуться от земли, птица не сможет самостоятельно взлететь. Чтобы помочь стрижу, необходимо аккуратно взять его на ладони, не повредив крылья или перья, затем поднять повыше, но не подбрасывать, потому что птица может пораниться. В случае, если стриж не улетает, то, по словам Дмитрия, скорее всего, у него обезвоживание и перегрев, тогда стоит попробовать взять птицу домой, отпоить водой и дать отдохнуть, желательно, в небольшой коробке. Спустя сутки-двое, по словам мужчины, птицу можно будет отпустить.

Он также отметил, что стрижа можно подкормить, но лучше этого не делать, если птица не выглядит истощенной. В качестве возможных вариантов питания мужчина приводит прокипяченный нежирный творог с дафнией или насекомых, купленных в зоомагазине или отловленных сачком.

Дмитрий рассказал, что стрижи часто залетают на балконы и в подъезды. В таких ситуациях птица очень напугана, поэтому может начать шипеть и метаться, но бояться ее не стоит, так как она абсолютна беззащитна и боится сильнее. Максимум, что может сделать стриж — оцарапать коготками, клеваться эти птицы не могут. Мужчина отмечает, что стрижи физически не могут болеть орнитозом или чем-либо заразным для человека, поэтому не стоит отказывать птице в спасении из-за страха чем-либо заразиться.

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