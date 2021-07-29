Жители подмосковных городов массово пожаловались на неудобства из-за самолетов

Жители района Митино и ближайших подмосковных городов пожаловались на летающие над домами самолеты из аэропорта Шереметьево. Непрекращающийся шум вызвал у многих неудобства — постоянный стресс, панические атаки, гипертонию и нервные расстройства. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Уточняется, что ситуация обострилась только в этом году, так как аэропорт изменил маршруты взлета и утвердил новые. Сейчас воздушные суда летают около жилых домов.

Особенно страдают жители подмосковных деревень. «Десятилетиями люди строили дома и покупали квартиры в этом экологически благоприятном районе от Сходни до Красногорска, а теперь не могут уснуть от непрекращающегося гула самолетов, идущих на низкой высоте», — пожаловался один из них. Он отметил, что теперь не может открывать окна в квартире.

Горожане пытались решить проблему самостоятельно, отправив запросы в Росавиацию, Ространснадзор, региональный парламент, Госдуму и спецпредставителю президента России Сергею Иванову. После этого жители Подмосковья и московского Митино написали главе государства Владимиру Путину и Аркадию Ротенбергу — одному из акционеров компании, контролирующей Шереметьево.