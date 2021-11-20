Жители московского переулка запретили прохожим сидеть на лавочке во дворе

Жители Воротниковского переулка в центре Москвы запретили прохожим сидеть на лавочке во дворе. В группе в Facebook опубликовали фото, на котором изображена скамейка, а над ней — табличка с надписью: «Место отдыха только для жильцов дома».

Пользователи сети в комментариях стали шутить над авторами надписи, рассуждая, что сработает обратный эффект и всем обязательно станет нужно посидеть на этой лавке. «Я для себя давно решил, что Воротниковский переулок — обитель зла», «Теперь точно нужно зайти и нагло посидеть на вашей лавочке», «Посидеть можно только при наличии паспорта с регистрацией по этому адресу? А вахтер с ружьем к скамейке приставлен?» — написали подписчики сообщества.

Другие юзеры отметили, что подобных обращений к горожанам в столице наблюдается множество. Например, один из жильцов дома по улице Новопесчаная развешивает такие же предупреждения на припаркованные машины. Кто-то добавил даже, что его соседи оградили лавочки во дворах чугунным забором и повесили на них замок.

Ранее москвичка опубликовала в сети фотографию новой скамейки, дизайн которой рассмешил россиян. На снимке изображена лавочка с металлическими подлокотниками, напоминающими дверные ручки, и узкой спинкой в одну доску шириной.