Жители Москвы и Подмосковья начали массово скупать снегоходы

В Московском регионе в декабре резко подскочил спрос на снегоходы. По сравнению с прошлым годом он вырос на 101 процент, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов «Авито Авто».

Средняя цена снегохода с пробегом в Москве и Подмосковье составляет 144 тысячи рублей. При этом самыми востребованными у жителей региона являются модели марки Yamaha, стоимостью свыше полумиллиона рублей. На втором месте снегоходы от Bombardier (820 тысяч рублей), на третьем — «Буран» (110 тысяч рублей). В пятерку лидеров также входят «Тайга» (350 тысяч рублей) и Polaris (549 тысяч рублей).

В целом по России спрос на снегоходы с пробегом вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя цена модели с пробегом в стране составляет 129 тысяч рублей. Эксперты связывают начавшуюся массовую скупку снегоходов с развитием внутреннего туризма, в том числе зимнего.

Ранее стало известно, что более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроется в Москве в этом году.