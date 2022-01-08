Жители Москвы массово пожаловались на запах хлорки в воде из-под крана

Житель Москвы в Facebookhttps://www.facebook.com/groups/sosedsvao/permalink/5106989232721936/)-группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» предупредил соседей о том, что после Нового года в его доме вода из-под крана начала сильно пахнуть хлоркой.

Он уточнил, что сам живет в доме на улице Павла Корчагина. Некоторые подписчики сообщества отметили, что тоже замечали подобные и в своих квартирах. Москвичи добавили, что такое случалось периодами и ранее, но сейчас, после Нового года, повторилось вновь. «По другую сторону Проспекта Мира то же самое периодически. На днях обратила на это внимание впервые после праздника, но и до того иногда бывало», «Этой зимой жестко хлорируют воду, запах отчетливый. Для цветов отстаиваю не меньше пары суток», «Улица Докукина, район Ростокино. Тоже вчера обратила внимание на запах хлорки от воды», — массово пожаловались юзеры.

Ранее россияне под постом в соцсетях поспорили из-за греющих снегоуборочную технику коммунальщиков и в итоге оправдали работника, крутящего колеса трактора вхолостую.