Жители Москвы массово заявили об исчезновении дворников с улиц города

Жительница Москвы в группе Гагаринского района в Facebook заявила, что на улицах города перестали вручную убирать снег. По ее словам, дворники исчезли, а вместо них появились тракторы, рассыпающие реагенты. Подписчики сообщества массово поддержали автора поста.

«Я так понимаю, что с уборкой дворов покончено навсегда. Теперь ездят только тракторы с реагентами по несколько раз в день. Снег больше не убирают вообще. Только топят реагентами на месте. Ни одного человека с лопатой, ни одного человека с метлой», — написала она.

Местные жители отметили, что они тоже больше не видят дворников на улицах и обеспокоены этим. Некоторые из юзеров указали, что при гололеде лучше всего использоваться песок, уточнив, что подобная практика сохранилась в маленьких городах России. «Да, вы правы, убирать снег вообще перестали», «А что делать? У нас на Черемушках во дворах тоже самое. В этом году трактор рассыпает реагенты, кругом одна жижа», «У нас тоже не убирают, а только трактор проезжает. К середине зимы опять, как в прошлом году, сами будем огребать дворы», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее геоэколог отметила, что специальные реагенты против гололеда в городе стоит использовать только в особых случаях, к примеру, для крутых спусков и подъемов.