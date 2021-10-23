Жители Москвы полетят в Сочи в период длинных выходных

Москвичи начали покупать билеты в Сочи на период длинных выходных, которые объявили в столице с 28 октября по 7 ноября. Об этом свидетельствуют сервисы по продаже авиабилетов, пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

Администрация канала отмечает, что обратный билет из Сочи в Москву 7 ноября стоит уже от 18 тысяч рублей, однако один из пользователей сети предоставил информацию о том, что цены на билеты на данный период начинаются от 13 тысяч рублей.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что самыми популярными авианаправлениями по России из Москвы за этот месяц назвали Сочи и Симферополь. Уточнялось, что средняя цена за перелет Москва — Сочи за последний год сократилась на 20 процентов и составляет 7185 рублей в обе стороны.