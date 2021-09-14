Жители Москвы решили бороться с наркоманами подручными способами

Жители улицы Кибальчича на северо-востоке Москвы придумали новый способ борьбы с наркоманами. О нем рассказал один из участников Facebook-группы «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино».

Юзер поделился фотографиями плакатов, которые развесили местные на ограждениях у газона. На объявлениях написано, что на этом месте каждый день закладывают наркотики. «Мы, жильцы дома на Кибальчича, 14, сами их гоняем! Где полиция и наркоконтроль? Поставьте камеры! Есть видео! Полиции не боятся, говорят — проплачено!» — гласит текст на одном из постеров.

«Ведут борьбу с распространением наркотиков подручными способами», — пояснил действия жителей автор поста.

В комментариях многие пожаловались на закладчиков. Некоторые сообщили, что регулярно замечают их и на других улицах района. «Миллион раз обращались к участковому — разводит руками, говорит, мол, надо сидеть и пасти их весь день», — поделилась подписчица группы. Одна из пользовательниц сети посоветовала жаловаться на бездействие местных полицейских на горячую линию МВД.

Ранее жительница севера Москвы нашла оригинальный способ борьбы с наркоманами. Женщина рассказала, что они с соседями начали класть кошачьи отходы у того места в жилом дворе, где обычно роются закладчики.

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