Жители одного из районов Москвы пожаловались на горы оставленной на улице плитки

Жители московского района Некрасовка пожаловались на горы оставленной во дворах после ремонта плитки. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

По данным журналистов, опросивших горожан, на время работ строительные материалы в течение долгого времени складировались в местах реконструкции территории, однако позже коммунальщики все вывезли. На данный момент двор приведен в порядок, плитку и мусор на указанном местными жителями месте обнаружить не удалось.

Ранее россиянина завалило горой мусора в собственной квартире. Мужчина позвонил спасателям, но дойти до двери, чтобы им открыть, он не смог.