Жители подмосковного ЖК пожаловались на критическую ситуацию с парковками

Жители подмосковного жилого комплекса (ЖК) «Ильинские луга», расположенного в селе Ильинское-Усово, обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой помочь в решении ряда проблем, которые создал им застройщик, сообщает Telegram-канал «Подмосква».

По словам жильцов, изначально девелопер обещал построить многоуровневый паркинг, но вместо этого просто выровнял площадку песком, и теперь менеджеры предлагают автовладельцам арендовать места на открытом воздухе, которые раньше были бесплатными, за 4500 рублей в месяц.

Также россияне уже обращались в прокуратуру из-за отсутствия на территории, прилегающей к ЖК, пешеходной инфраструктуры. В их жалобе было указано, что все тротуары заканчиваются непосредственно за границей комплекса, и, чтобы попасть в продуктовый магазин, людям приходится идти пешком вдоль трассы, что может создать аварийную ситуацию.

Сейчас из-за отсутствия парковочных мест люди вынуждены оставлять свои автомобили под запрещающими знаками, так как у них просто нет выбора. На данный момент уже заселены девять домов, а в следующем году будут сданы еще четыре дома, что увеличит количество автомобилей и сделают ситуацию критической. Сейчас местные жители просят Воробьева о строительстве многоуровневой парковки с возможностью до завершения строительных работ парковать свои автосредства бесплатно на насыпной парковке. Также люди требуют разрешить установку шлагбаумов, чтобы отсечь нежелательный коммерческий транспорт во дворах.

Ранее водитель Mercedes отказался платить за парковку и напал на инспектора.