Жители подмосковного ЖК завалили снегом вход в офис управляющей компании

Жители подмосковного жилого комплекса (ЖК) «Пригород Лесное» завалили снегом вход в офис управляющей компании (УК). Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Novostroyman.

На снимке, выложенном в сеть, видно, что люди собрали в кучу снег таким образом, чтобы в офис невозможно было пройти, не убрав его. Местные жители решились на такой поступок из-за бездействия сотрудников организации в отношении многих вопросов содержания ЖК. На данный момент неизвестно, как работники УК отреагировали на послание жителей Подмосковья.

Ранее в Москве рабочие убрали снег с крыши без страховочных тросов и попали на видео. Ситуацию попросили прокомментировать префектуру ЦАО.