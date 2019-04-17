Жители Подмосковья массово отравились шаурмой

Несколько жителей подмосковного Одинцово обратились к медикам с признаками пищевого отравления после того, как попробовали шаурму в новом заведении одного из местных торговых центров. Об этом в среду, 17 апреля, пишет «Подмосковье сегодня».

По словам пострадавших, первые симптомы недомогания появились у них уже спустя пару часов после еды. «Думал, если простое отправление, то организм быстро очистится, а итог: до часу ночи всех нас рвало с периодичностью в 5-10 мин. Такого сильного отравления у меня, наверное, за 30 лет жизни не было еще», — поделился один из местных жителей.

Как сообщает газета, точное число отравившихся неизвестно, так как не все из них обратились к врачам. Отмечается, что некоторые намерены направить жалобы в соответствующие инстанции. «Массовое отравление — недопустимый случай для нашего города. Буду активно искать виноватых и сделаю так, чтобы они понесли ответственность», — заявил собеседник издания.

В региональном Минздраве подтвердили информацию о произошедшем и уточнили, что в результате инцидента были госпитализированы восемь человек. «Все пациенты в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пояснили в ведомстве.

В заведении, где реализовывали продукцию, комментарий получить не удалось. Однако известно, что на следующий день после инцидента оно не открылось.