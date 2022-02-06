Жители Подмосковья поспорили из-за стоянки битых такси во дворе дома

Жители подмосковных Химок в группе ВКонтакте «Типичные Химки» поспорили из-за стоянки битых такси во дворе дома.

Подписчики группы пожаловались, что во дворах трех домов по Ленинскому проспекту таксисты устроили стоянку битых машин. У автомобилей нет номеров, и они явно нуждаются в ремонте.

На это многие жители Химок написали, что рядом с указанным местом находится автосервис, где машины периодически чинят. «Постоят, починятся и снова нас будут радовать своим сервисом. Такси сейчас стратегический вид транспорта. Они требуются для доставки людей в поликлиники, для вывоза выписанных из больницы, для поездок по личным делам», — встали на защиту таксистов комментаторы.

«Видно же, что машина почти ежедневно выезжает, чуток снегом засыпало. Опять нытики собрались», — также добавил один из жителей.

Однако не все благосклонно отнеслись к такой массовой парковке битых автомобилей и написали, что если машина стоит без номеров, то транспортное средство должны эвакуировать.

В результате в комментариях под постом написал сотрудник главного управления региональной безопасности Московской области и объяснил, что о нарушениях правил стоянки можно сообщить в Госавтоинспекцию, оставив обращение с указанием адреса на сайте ГИБДД.РФ. Если же автомобиль является брошенным и длительное время не эксплуатируется, о данном факте необходимо сообщить в администрацию своего муниципалитета. Будут приняты необходимые меры по перемещению бесхозной машины на специализированную стоянку, заключил работник.

Ранее стало известно, что беспилотные такси начнут работать в Москве в феврале.