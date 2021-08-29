Жители Подмосковья пожаловались на давление со стороны обитателей «халяльного поселка»

Жители деревень, граничащих с недавно возведенным «халяльным поселком» в Новой Риге, пожаловались на давление и навязывание правил ислама со стороны новых соседей. Подробности появились в Telegram-канале Readovka.

По словам одной из жительниц деревни Нечесово, обитатели «халяльного поселка» делают им замечания по поводу одежды и «указывают», как одеваться. Собеседница канала рассказала, что во время 30-градусной жары мусульмане заявили женщинам в сарафанах, что те «не должны так ходить». «Приехали на иномарках, с детьми, в своих хиджабах эти все ходят», — рассказала очевидица о поведении новых соседей.

Также жители Нечесово интересуются, каким образом на участке, предназначенном для сельского хозяйства, появился поселок с жилой застройкой. Сообщается, что такое решение якобы приняли на собрании жильцов, однако, по сведениям источника, в деревне не помнят проведения подобного мероприятия. Соответсвующий протокол отказываются показывать местным.

Ранее появилась информация, что в поселении Аминовка в Подмосковье нашли «халяльный поселок» для мусульман. С мая текущего года там ведется застройка. На территории запрещены курение, распитие спиртного и свиноводство. Жители поселка по традициям ислама именуют себя «джамаатом».

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