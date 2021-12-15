Жители Подмосковья пожаловались на обледеневшую электричку

Жители Люберец пожаловались на обледеневший электропоезд, курсирующий в Московской области. Фотографию тамбура электрички опубликовали в Telegeram-канал «Подмосковье сегодня».

На кадрах видно, что раздвижные двери покрыты толстым слоем льда со снегом. Пассажиры также отметили, что что электричку продувает сквозным ветром, а стекла в вагонах затянуты плотным непрозрачным инеем. Местных жителей также возмутили не закрывающиеся до конца двери и холодные сидения в вагоне.

Ранее в Подмосковье пассажиры вытолкали из снега автобус.