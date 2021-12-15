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Жители Подмосковья пожаловались на обледеневшую электричку

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Жители Подмосковья пожаловались на обледеневшую электричку
Фото: телеграм-канал «Подмосковье сегодня»

Жители Люберец пожаловались на обледеневший электропоезд, курсирующий в Московской области. Фотографию тамбура электрички опубликовали в Telegeram-канал «Подмосковье сегодня».

На кадрах видно, что раздвижные двери покрыты толстым слоем льда со снегом. Пассажиры также отметили, что что электричку продувает сквозным ветром, а стекла в вагонах затянуты плотным непрозрачным инеем. Местных жителей также возмутили не закрывающиеся до конца двери и холодные сидения в вагоне.

Ранее в Подмосковье пассажиры вытолкали из снега автобус.

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