Жители Подмосковья вручную отодвинули автомобиль ради проезда пожарной машины

Жители подмосковных Люберец вручную переставили припаркованный автомобиль, мешавший проезду пожарной машины. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На распространенных кадрах несколько жильцов дома на улице Дружбы передвигают машину с проезжей части на газон. Сначала они поднимают заднюю часть легкового автомобиля, а затем бампер.

В перестановке машины участвовали около пяти мужчин. Им удалось освободить проезд за пару минут. Все это время звучали сирена пожарного автомобиля и сигнализация легковушки.

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