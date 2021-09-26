Жители Подмосковья забили тревогу из-за кота в разрушенном доме

Сотрудники Росгвардии, в свою очередь, никого не пускают внутрь, согласно инструкции. В связи с чем горожане обратились к местным властям, в надежде, что животное все же удастся эвакуировать.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в многоэтажном доме в Ногинске стало плохое обслуживание газовых труб. Генерального директора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование этого здания, задержали.