Жители Подмосковья забили тревогу из-за кота в разрушенном доме
Жители подмосковного Ногинска забили тревогу из-за кота и попросили помощи у росгвардейцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, в разрушенном после взрыва газа многоэтажном доме остался кот, который не может самостоятельно покинуть аварийное здание. На данный момент из дома эвакуировали всех жителей, здание огородили, все квартиры пустуют.
Сотрудники Росгвардии, в свою очередь, никого не пускают внутрь, согласно инструкции. В связи с чем горожане обратились к местным властям, в надежде, что животное все же удастся эвакуировать.
Ранее сообщалось, что причиной взрыва в многоэтажном доме в Ногинске стало плохое обслуживание газовых труб. Генерального директора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование этого здания, задержали.