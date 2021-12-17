Жители Подмосковья заметили собак с розовой шерстью

В подмосковном Долгопрудном местные жители заметили розовых собак. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, стаю четвероногих обнаружили прохожие у завода ФГУП, который занимается исследованием органических полупродуктов и красителей. Очевидно, что заведение может быть причастно к тому, что шерсть собак приобрела странный неестественный колор.

Очевидцы предполагают, что животные могли лежать в снегу, в котором оказался краситель.

Ранее столичный ветеринарный врач Анастасия Высоких в беседе с «Мослентой» рассказала, в чем бездомные животные нуждаются зимой и как желающие могут помочь им в этот период.