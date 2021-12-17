Сегодня в 11:05
1 мин.

Жители Подмосковья заметили собак с розовой шерстью

Новости /
Жители Подмосковья заметили собак с розовой шерстью
Фото: группа «Долгопрудный | Не в долгу» во ВКонтакте

В подмосковном Долгопрудном местные жители заметили розовых собак. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, стаю четвероногих обнаружили прохожие у завода ФГУП, который занимается исследованием органических полупродуктов и красителей. Очевидно, что заведение может быть причастно к тому, что шерсть собак приобрела странный неестественный колор.

Очевидцы предполагают, что животные могли лежать в снегу, в котором оказался краситель.

Ранее столичный ветеринарный врач Анастасия Высоких в беседе с «Мослентой» рассказала, в чем бездомные животные нуждаются зимой и как желающие могут помочь им в этот период.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.