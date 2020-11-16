Жительница Магнитогорска переехала в Москву и сравнила лечение от COVID-19

После обследования власти Москвы выдали ей телефон, на котором установлено приложение «Социальный мониторинг». Сейчас Кудрявцева заканчивает лечение и ждет результатов последнего теста на коронавирус. «Это выглядит удивительным на фоне рассказов знакомых о том, как они пробиваются в больницу в Магнитогорске, про очереди, лекарства», — сказала она.

В Москве за последние сутки выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 516 574. За все время в столице вылечились 371 857 пациентов, из них 4244 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7859 человек, также известно о 72 скончавшихся за последние сутки.

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