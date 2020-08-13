Жительница Подмосковья довела себя до анорексии и умерла

В Подмосковье умерла 35-летняя гражданка Армении, которая на протяжении нескольких лет лечилась от анорексии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказали родные погибшей, со студенческих времен она увлекалась диетами, хотя не имела лишнего веса. Женщина считала калории и практически ничего не еда, а если принимала пищу, то сразу провоцировала рвоту. В итоге еда перестала усваиваться, девушка стала весить меньше 45 килограммов при росте около 170 сантиметров. В конечном итоге она довела себя до анорексии и несколько раз была госпитализирована в неврологическое отделение.

12 августа она приняла ванну и легла в кровать. Ее брат заметил, что она тяжело дышит и еле передвигается. Спустя время домой пришла их мать и заметила, что женщина бледная и не двигается. Приехавшая на вызов скорая констатировала смерть. По предварительным данным, у нее остановилось сердце.