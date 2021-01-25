Жительница Подмосковья из ревности сожгла соседку

В подмосковном поселке Запрудня Талдомского района местная жительница из ревности заживо сожгла свою соседку. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Убийство было совершено в 2018 году, вину женщины доказали позднее. Когда москвичка Наталия вернулась к сожителю Андрею после лечения сломанной ноги в столице, она узнала от соседей, что мужчина общался с другими женщинами. Наталия стала подозревать в том числе соседку Ольгу.

Когда последняя пришла помирить пару после ссоры, обиженная женщина ударила ее ножом. Андрей отобрал у нее оружие, однако та облила соперницу керосином и подожгла ее. Спасти Ольгу не удалось. Андрей обратился в полицию.

Суд присяжных признал Наталию невиновной, поскольку она заявила, что ее сожитель сам убил соседку, но хочет переложить ответственность на нее, так как женщинам дают меньший срок.

В связи с тем что Андрей был трижды судим за убийства, его вновь признали виновным. Однако через некоторое время приговор был отменен, а дело пересмотрели заново. Виновной в этот раз признали Наталью. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы.

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