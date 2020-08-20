Жительница Подмосковья отсудила у соседа 30 тысяч рублей за брань под окнами

Жительница подмосковных Люберец отсудила у соседа 30 тысяч рублей за нецензурную брать под ее окнами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стороны конфликта живут в разных подъездах более 10 лет, однако их отношения обострились четыре года назад. Тогда, как пишет издание, мужчина решил пожарить шашлыки прямо во дворе дома. Соседи начали жаловаться на дым. Ребенок женщины, которая подала в суд, получил осложнение на сердце после перенесенной ангины, и начал задыхаться. Главе семейства пришлось залить мангал соседа водой.

Второй случай произошел недавно: мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, очень громко с кем-то говорил по телефону, используя нецензурную лексику. Женщина попросила мужчину говорить потише, однако из-за проигнорированной просьбы ей пришлось вызвать сотрудников полиции, которые взяли с обидчика объяснения и велели ему отправиться домой.

Спустя несколько часов он вернулся в компании жены и продолжил выкрикивать оскорбления. Тогда жительница записала на диктофон весь разговор и отправилась в суд, который вынес решение в пользу пострадавшей.

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