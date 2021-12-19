Жительница Подмосковья сообщила о нашествии «снежных блох»

Жительница рабочего поселка Менделеево Солнечногорского района Подмосковья сообщила о нашествии «снежных блох». Свой пост в сообществе населенного пункта во «ВКонтакте» женщина дополнила фотографиями необычных насекомых.

«У нас в лесу бум "снежных блох" (глетчерных блох). Они питаются растительными остатками и частицами почвы», — рассказала она, отметив, что животные и люди их не интересуют. «В домах они жить не могут, погибают при температуре выше 12 градусов тепла. В общем, ничего страшного», — добавила автор. По ее словам, когда столбики термометров опустятся ниже десяти градусов мороза, насекомые заснут, а весной зароются поглубже в грунт.

Слова россиянки изданию «Подмосковье сегодня» подтвердил с небольшими корректировками энтомолог, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов. Он уточнил, что мелкие насекомые в больших количествах присутствуют на сугробах из-за оттепели. «Стоит только температуре воздуха немного опуститься, блохи станут вялыми и сонными, а при 20 градусах ниже нуля и вовсе заснут», — добавил он.

Специалист подчеркнул, что никакой опасности для человека и животных эти насекомые действительно не представляют, потому что не кусаются. «Блохами их назвали, лишь потому что они прыгают», — объяснил эксперт.

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