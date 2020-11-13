Жительница Рублевки попросила помочь прилично покрестить ребенка

Жительница Рублевки попросила участников закрытого сообщества в Facebook «Мамы Новой Риги и Рублевки» помочь советом по поводу крещения ребенка. Скриншот поста опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Мамочки, посоветуйте где прилично покрестить ребенка в районе Рублево-Успенского, либо в стороне аля где Причал (плюс-минус) или в сторону Лапино. Заранее всем спасибо за советы и рекомендации», — написала пользовательница сети (орфография и пунктуация сохранены).

Комментаторы попросили уточнить, что входит в понятие «прилично покрестить». Пользователи Twitter иронично отметили, что для приличного крещения рекомендуется предварительно сделать обрезание. Некоторые предположили, что «прилично покрестить» — это дорого и богато.

Некоторые вспомнили слоган «Солидный господь для солидных господ» из романа Generation «П» Виктора Пелевина, другие посоветовали родителям ребенка отправиться в Иерусалим.

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