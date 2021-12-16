Жительница Зеленограда устроила в квартире наркопритон

34-летняя ранее судимая жительница Зеленограда устроила наркопритон в квартире. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает городской портал «Зеленоград 24».

По данным источника, женщина была приезжей и жила в квартире своих знакомых в четвертом микрорайоне. Чтобы заработать, она предоставляла жилье троим горожанам 26, 33 и 37 лет, употреблявшим в этом помещении наркотики.

Правоохранители нашли два шприца, металлическую ложку, 20 пластмассовых и стеклянных трубок. В отношении квартирантки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде. Ее гостей привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

Ранее на юго-востоке Москвы полицейские изъяли у задержанной приезжей женщины более 70 граммов запрещенного наркотического вещества.