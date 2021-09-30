Жительницу Подмосковья считали беременной из-за гигантской опухоли

37-летняя мать двоих детей из Раменского несколько лет не удаляла кисту, которая выросла на яичнике, пока та не превратилась в опухоль гигантских размеров. Подробности случившегося раскрыло издание «Московской комсомолец».

Жительница Подмосковья три года не реагировала на новообразование, растущее в области живота, даже после постановки официального диагноза. Женщина посчитала, что раз опухоль не злокачественная, то ей не требуется медицинское вмешательство. В результате за два года киста разрослась до размеров дыни.

Источник в городской больнице рассказал, что некоторые знакомые думали, что женщина забеременела, однако та отвечала им, что «просто поправилась».

Россиянка вызвала скорую помощь и легла в больницу только после того, как опухоль начала давить на все органы и вызывать сильные боли в пояснице. Пациентку сразу отправили на операцию, которая прошла благополучно — медики сохранили пострадавший яичник. После хирургического вмешательства у женщины быстро восстановилась работа органов брюшной полости.

По результатам обследований выяснилось, что рост опухоли произошел из-за нарушений гормонального фона, а именно повышенного уровня эстрогенов.

Ранее врачи нашли растущие в горле волосы у 64-летнего россиянина. Мужчина обратился в московский Институт отоларингологии имени Свержевского с жалобами на хрип, кашель и дискомфорт.