Жителям Москвы без прописки дали совет по выходу из дома во время самоизоляции

Горожанам, живущим не по прописке в Москве, во время режима самоизоляции следует носить с собой документ о найме жилья или временную регистрацию. Такой совет дала адвокат Елена Пономарева, сообщает «Москва 24».

По ее словам, в случае, если собственник предоставляет квартиру для жилья безвозмездно, он может написать объяснительную, в которой укажет, что его друг, родственник или знакомый проживает по конкретному адресу с его разрешения.

Пономарева также отметила, что сотрудников полиции можно встретить в любом месте — и в сквере, и во дворе возле дома. «Так что безопасного с этой точки зрения в столице места нет», — напомнила она.

Как сообщалось ранее, жители Москвы устали от самоизоляции из-за коронавируса и начали выходить на улицу: в понедельник, 6 апреля, спрос на такси увеличился на 10 процентов в сравнении с прошлой неделей. Как правило, горожане выходят на улицу ради работы, чтобы сходить в магазин или выгулять собаку.

По последним данным, в Москве заражены коронавирусом 5181 человек, выздоровели 222 горожанина, число умерших пациентов с коронавирусом за последние сутки выросло до 31.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!