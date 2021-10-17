Жителям Москвы и Подмосковья пообещали потепление с 21 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 21 октября в Москву и Подмосковье придет потепление до 14-15 градусов тепла. Однако перед этим жителей региона ожидает холодная погода с 19 по 20 октября, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, днем 21 октября температура начнет заметно расти и повысится до 9-14 градусов. В пятницу воздух может прогреться до 10-15 градусов. «Это будет действительно очень теплая погода», — подчеркнул он.

Однако перед потеплением жителям Москвы и Подмосковья придется справиться с двухдневным похолоданием до двух-семи градусов. Так, 19 октября ожидается кратковременное понижение температуры.

«Дневные температуры будут в диапазоне двух-семи градусов по области, по Москве — около пяти-шести градусов. Будет зябко с такими максимальными температурами. 20 октября температурный фон такой же», — объяснил метеоролог.

Вильфанд добавил, что заметные осадки в ближайшие дни не прогнозируются. 17 и 18 октября местами ожидается небольшой дождь, а 19 и 20 октября — местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что первый снег выпадет в Москве во вторник, 19 октября. При этом снежный покров в Москве еще не сформируется, поскольку первый снег пройдет и растает.