Журналистку и ее сестру избили в Москве

Московская журналистка, сотрудница журнала Cosmopolitan Ксения Аносова и ее сестра стали жертвами хулиганов на северо-востоке столицы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Полиция ищет двух неизвестных. На своей странице в Facebook девушка рассказала, что они с сестрой Полиной катались на электросамокатах в центре Москвы. Затем в районе Сретенки девушки сдали транспорт и решили пройтись пешком до дома по проспекту Мира.

«Было 3 часа ночи. На абсолютно пустом тротуаре мужчина в клетчатой рубашке сбил мою сестру на велосипеде и довольно сильно порезал ей ногу металлической деталью. Пошла кровь», — написала журналистка. Она отметила, что незнакомый велосипедист обматерил их и уехал.

Девушка вызвала такси, а затем мужчина неожиданно вернулся с другом: «Он сначала толкнул меня, потом ударил по лицу. Я упала на асфальт. Когда я встала, он ударил меня еще раз. Он ударил мою сестру, которая пыталась меня защитить. У сестры гематома лилового цвета на полноги, порез на щиколотке. У меня, предположительно, сотрясение мозга, синий локоть, лицо и ладонь в ссадинах».

Приехавший на место событий водитель такси вызвал полицию, а прохожие — скорую. От госпитализации девушка отказалась. «Уроды, которые нас избили, исчезли еще до прибытия скорой... В милиции сказали: "У нас таких десятки за ночь". ДЕСЯТКИ ИЗБИТЫХ ЖЕНЩИН КАЖДУЮ НОЧЬ! Ни за что!.. Просто потому, что мужикам было скучно. И они чувствовали себя совершенно безнаказанными», — пожаловалась журналистка.

Аносова успела сфотографировать нападавших мужчин и разместила снимки в социальных сетях, отметив, что они «на вид были совершенно заурядными». В пресс-службе московской полиции сказали, что происшествие не попало в общегородскую сводку за сутки, однако отметили, что велосипедиста и его друга ищут сотрудники районного ОВД.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!