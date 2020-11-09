Жванецкого похоронили рядом с Захаровым и Волчек

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Его могила находится на пятом участке рядом с захоронениями художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова и худрука театра «Современник» Галины Волчек.

Место похорон оставалось в секрете.

Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Михаил Жванецкий — народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов.

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