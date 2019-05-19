Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших вернули в восьмой раз

В Москве на Патриарших прудах установили восьмой знак «Запрещено разговаривать с неизвестными». Об этом сообщает агентство «Москва».

Знак, на котором изображены силуэты героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланда, Коровьева и Кота Бегемота, неоднократно становился жертвой вандалов.

«Пару раз его обливали краской, но чаще просто крадут. Нынешний знак — восьмой по счету, и в "Булгаковском доме" надеются, что он продержится дольше своих предшественников», — рассказали представители музея.

О последней краже знака сообщалось в апреле 2018 года. Тогда отмечалось, что новый знак будет сделан из антивандальных материалов и покрыт дополнительной защитной пленкой.

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