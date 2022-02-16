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Переехавшая в Хельсинки россиянка рассказала о необычном способе знакомства финнов

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Переехавшая в Хельсинки россиянка рассказала о необычном способе знакомства финнов
Фото: Julius Jansson / Unsplash

Россиянка Елена Плотникова, шесть лет назад переехавшая в Хельсинки вместе с мужем и двумя маленькими дочерями, рассказала «Мосленте» о необычном способе знакомства у финнов.

Дело в том, что местные жители очень любят посещать сауну. «Эта культура развита, люди компаниями ходят в общественные сауны. И что меня поражает, они там знакомятся! Сауна — место для знакомств. Парятся там все вместе, раздетые, и мужчины, и женщины», — рассказывает Плотникова.

Россиянка отмечает, что финны уделяют меньше внимания обнаженному телу, не акцентируются на этом. У них в норме видеть голого человека противоположного пола, сидящего рядом. «Мне кажется, это прикольно — знакомишься с кем-то, видишь человека в первый раз, а он — абсолютно голый. И тебя в этом ничего не смущает», — резюмировала она.

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