Знакомые заявили об ухудшении состояния находящейся в больнице Гузеевой

Знакомые известной российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой заявили об ухудшении состояния ее здоровья. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, врачи московской больницы, где находится звезда, также заявляют, что у артистки наблюдается отрицательная динамика: у нее проблемы с дыханием и повреждены почки.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус естественно остался», — сообщили в окружении знаменитости.

Также уточняется, что первое КТ телезвезды показывало, что легкие женщины чисты, однако повторная процедура выявила поражение обоих легких на семь процентов. Врачи утверждают, что данный показатель растет.

Ранее, 29 сентября, Гузеева прокомментировала сообщения о своей болезни, подтвердив, что действительно заразилась коронавирусом. Также она попросила не беспокоить ни ее, ни членов ее семьи, так как ей самой страшно в связи со сложившейся ситуацией.