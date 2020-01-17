Знаменитый московский дом покрылся трещинами

Дом Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке — знаменитая постройка из двух цилиндров — покрылся трещинами. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева.

По ее словам, специалисты при этом не обнаружили в доме никаких серьезных проблем. «Проблемы разной степени серьезности там есть, но ничего неисправимого не найдено», — сказала она. Лихачева отметила, что кирпичные стены практически везде поражены трещинами, а кровля в разное время страдала от протечек.

«Несмотря на сетку трещин на фасаде и его в целом тусклый бежево-охряный цвет, дом несомненно жив», — сказала директор музея. Теперь в планах создание проекта реставрации, затем следует начать работы. «Думаю, это вопрос ближайших месяцев», — добавила Лихачева.

Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке — одноквартирный особняк, построенный советским архитектором-авангардистом Константином Мельниковым для своей семьи. Дом одновременно служил мастерской архитектора. Здание известно необычными шестиугольными окнами. Кроме того, оно отличается оригинальной пространственной композицией и рядом находок в экспериментах со светом.

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