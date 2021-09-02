Знаменитый московский тоннель «стал» пластилиновым

Тоннель размером 35x25x19 сантиметров выполнен из пластилина и картона. Автор запечатлел историческое сооружение в прошлом году.

Москвичам понравилась работа художника. «Классный он, прикольно, когда трамвайчики ждут своей очереди», «Годнота», «Потрясающая работа!» — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее в этот день о планах реконструкции живописного трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде в центре столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Это одно из легендарных транспортных сооружений столицы. В настоящее время по его поверхности проходит вторая линия Московских центральных диаметров (МЦД-2).

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