Знаменитый московский тоннель «стал» пластилиновым
Миниатюрную копию знаменитого трамвайного тоннеля XIX века в Сыромятническом проезде показали в пластилине. Об этом написал автор работы в Facebook-группе «Москва — та!».
«Похоже, тоннель в Сыромятниках все же реконструируют. И выглядеть он будет совершенно по-другому. Самое время его рисовать и фотографировать. Смотря у кого какие таланты. А вот моя старая работа», — написал мастер.
Тоннель размером 35x25x19 сантиметров выполнен из пластилина и картона. Автор запечатлел историческое сооружение в прошлом году.
Москвичам понравилась работа художника. «Классный он, прикольно, когда трамвайчики ждут своей очереди», «Годнота», «Потрясающая работа!» — написали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее в этот день о планах реконструкции живописного трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде в центре столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Это одно из легендарных транспортных сооружений столицы. В настоящее время по его поверхности проходит вторая линия Московских центральных диаметров (МЦД-2).
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