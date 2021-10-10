Зрительница оперы «Садко» рассказала о гибели артиста на сцене Большого театра

Зрительница оперы «Садко» в Большом театре, во время которой на сцене погиб артист миманса, рассказала о случившемся. Пост об этом женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

Пользовательница сети написала, что в первой же сцене во время спуска декораций раздался крик: «Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию». После этого занавес упал и музыка прекратилась. По словам женщины, публика какое-то время думала, что это новаторский режиссерский ход.

После случившегося зрителям объявили об антракте по техническим причинам. «Мы вышли и не услышали в фойе, что спектакль отменили. Билетерши хранили молчание, и только охранник при выходе сообщил, что человек умер», — вспомнила зрительница. После этого все, кто были в зале, сдали билеты и отправились домой.

Ранее правоохранительные органы начали проверку после гибели 38-летнего актера Евгения Кулеша, которого насмерть придавило декорацией во время спектакля «Садко». Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе возмутился произошедшим и подчеркнул, что «это все очень печально».