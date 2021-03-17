ЗРК С-300 попал в ДТП под Москвой

В Московской области машина из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 попала в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, машина съехала в кювет. «Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 вылетела на обочину трассы А-107 задней осью и заблокировала собой движение», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла военная автоинспекция.

В конце февраля водитель машины из состава зенитной ракетной системы С-400 устроил массовое ДТП на Можайском шоссе в Голицыно. В аварию попали пять автомобилей, среди них машина военной автоинспекции.

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