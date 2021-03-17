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ЗРК С-300 попал в ДТП под Москвой
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В Московской области машина из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 попала в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, машина съехала в кювет. «Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 вылетела на обочину трассы А-107 задней осью и заблокировала собой движение», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла военная автоинспекция.
В конце февраля водитель машины из состава зенитной ракетной системы С-400 устроил массовое ДТП на Можайском шоссе в Голицыно. В аварию попали пять автомобилей, среди них машина военной автоинспекции.
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