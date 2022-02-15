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Звезда кинофильма «Курьер» раскритиковал сразу все праздники

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Федор Дунаевский
Федор Дунаевский
Фото: страница Федора Дунаевского в Facebook

Звезда культового кинофильма «Курьер» Федор Дунаевский на своей странице в Facebook раскритиковал сразу все праздники.

Для начала актер задался вопросом — кому нужен День святого Валентина, отметив, что «мы-то здесь точно ни при чем». Далее он упомянул Хеллоуин, уточнив, что это «тоже дрянь порядочная». Несмотря на это, «надуться» пивом в День святого Патрика артист как «ирландский крестьянин» оказался не против.

«Ну пять Новых годов каждый год — тоже повод, чтобы подарить детям то, что они давно хотят получить в подарок. А 1 Мая тогда как? Ведь убили же буржуины в Чикаго рабочих. На мирной демонстрации. Безоружных людей расстреляли в упор. Или я должен теперь в День Благодарения запекать индюка в духовом шкафу? Да не люблю я индюшатину!» — продолжает деятель искусства.

В заключение Дунаевский указал, что отказывается хрустеть мацой на Песах и гадать на Святки, в связи с чем его можно «вычеркивать из всех списков».

Ранее православный священник Николай Бабкин подарил своей жене веник на День святого Валентина.

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