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Звезду «Глухаря» госпитализировали в Москве после удара головой об дверь

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Звезду «Глухаря» госпитализировали в Москве после удара головой об дверь
Фото: кино-театр.ру

В одну из московских больниц был доставлен актер театра и кино Юрий Пономаренко, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Дальнобойщики». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения в то время, когда отдыхал в одном из московских кафе. Он разбил головой стеклянную дверь, в результате чего получил травму и был доставлен в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь.

Ранее у 91-летнего советского и российского актера Ивана Краско выявили неизлечимую болезнь глаз — деструкцию, возрастную атрофическую рубцовую стадию.

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