Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, известного по роли следователя Игоря Мухича. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает «Пятый канал».

По его информации, 36-летнему мужчине стало плохо во время съемок. Отмечается, что он упал и расшиб себе лоб. По предварительным данным, проблемы возникли на фоне лишнего веса. Актер был доставлен в медицинское учреждение, где на данный момент проходит лечение.

Ранее рэпер Птаха (Давид Нуриев) опубликовал в своем Instagram обращение к поклонникам из московской больницы. «Днем я чуть не "откинулся" от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить», — написал Нуриев.

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