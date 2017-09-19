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Гидрометцентр констатировал конец лета в Москве

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что климатическое лето в столице завершилось. Об этом он рассказал в четверг, 28 сентября, РБК.

«Лето закончилось в климатическом и в обывательском смысле. В Москве наступает период прохладной температуры. В ночь на воскресенье, 1 октября, прогнозируем заморозки, уже не только по области, но и по городу», — пояснил он.

По словам Вильфанда, 30 сентября и 1 октября столбик термометра днем будет держаться на отметке 6-11 градусов. Столько же ожидается в начале следующей недели, 2 и 3 октября. Ночью же температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

«Совсем не жарко», — заключил глава Гидрометцентра.

Ранее в среду, 27 сентября, специалисты центра «Фобос» тоже предупреждали, что в выходные в Москве похолодает до нуля.

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