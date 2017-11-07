Гидрометцентр объяснил позднюю зиму в Москве глобальным потеплением

Из-за глобального потепления снежный покров в Москве стал ложиться позже. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, раньше в среднем снег ложился 20-22 ноября, теперь — 28-30 ноября. «В связи с потеплением климата снег ложится на зиму позднее на семь-девять дней, поэтому действительно кажется, что уже пора бы зиме установиться, но на самом деле, если говорить о климате, то нет, еще рано. Климатические даты установления устойчивого снежного покрова формируются в конце ноября», — сказал он.

При этом глава Гидрометцентра отметил, что снег может установиться и в январе, и в октябре, как в 2016 году. Однако, по словам Вильфанда, если говорить об «устойчивых характеристиках», в середине ноября для снега еще рано.

По его прогнозу, в ближайшие десять дней температура в Москве будет постепенно снижаться. Снегопад синоптики пока не ждут. «Если и выпадет один или два сантиметра, то это и не настоящий снег, когда можно кататься на лыжах и санках. Вот когда 10 сантиметров, это уже настоящий снег, но пока такого не видно», — сказал Вильфанд.

Синоптики ранее сообщили, что климатическая зима в Москве наступит после 15 ноября. На выходные 11 и 12 ноября Росгидромет обещал 7-8 градусов тепла.