Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Гидрометцентр объяснил позднюю зиму в Москве глобальным потеплением

Погода
1
Как установить табличку о жертве репрессий
2
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
3
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
Другие новости

Из-за глобального потепления снежный покров в Москве стал ложиться позже. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, раньше в среднем снег ложился 20-22 ноября, теперь — 28-30 ноября. «В связи с потеплением климата снег ложится на зиму позднее на семь-девять дней, поэтому действительно кажется, что уже пора бы зиме установиться, но на самом деле, если говорить о климате, то нет, еще рано. Климатические даты установления устойчивого снежного покрова формируются в конце ноября», — сказал он.

При этом глава Гидрометцентра отметил, что снег может установиться и в январе, и в октябре, как в 2016 году. Однако, по словам Вильфанда, если говорить об «устойчивых характеристиках», в середине ноября для снега еще рано.

По его прогнозу, в ближайшие десять дней температура в Москве будет постепенно снижаться. Снегопад синоптики пока не ждут. «Если и выпадет один или два сантиметра, то это и не настоящий снег, когда можно кататься на лыжах и санках. Вот когда 10 сантиметров, это уже настоящий снег, но пока такого не видно», — сказал Вильфанд.

Синоптики ранее сообщили, что климатическая зима в Москве наступит после 15 ноября. На выходные 11 и 12 ноября Росгидромет обещал 7-8 градусов тепла.

Читайте также
Самое читаемое
«Деревья восстановят историческую справедливость»
Архитектор КБ «Стрелка» о тайном смысле городского озеленения
10 ноября
«Сравниваю себя с батюшкой в храме»
Чем живут и что думают о зрителях капельдинеры московских театров
10 ноября
Канал имени Москвы
Что интересного можно почитать о столице в Telegram
8 ноября
Как установить табличку о жертве репрессий
7 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter