Москва обледенеет

В Москве 1 ноября ожидается сильная гололедица, которая возникнет после интенсивных осадков и ночных заморозков. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень неблагоприятными будут первые три дня следующей недели. Интенсивные осадки, потом понижение температуры и гололедица в сопровождении порывистого ветра», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, погодные изменения связаны с приближением к столице центра очень мощного циклона из Западной Европы. «Сейчас этот циклон находится в Польше, в понедельник он будет в районе Минска, а во вторник уже будет заходить в Москву. Это будет настоящий центр очень глубокого циклона, поэтому давление значительно понизится», — заключил он.