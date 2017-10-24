Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Москва обледенеет

Погода
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В Москве 1 ноября ожидается сильная гололедица, которая возникнет после интенсивных осадков и ночных заморозков. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень неблагоприятными будут первые три дня следующей недели. Интенсивные осадки, потом понижение температуры и гололедица в сопровождении порывистого ветра», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, погодные изменения связаны с приближением к столице центра очень мощного циклона из Западной Европы. «Сейчас этот циклон находится в Польше, в понедельник он будет в районе Минска, а во вторник уже будет заходить в Москву. Это будет настоящий центр очень глубокого циклона, поэтому давление значительно понизится», — заключил он.

Читайте также
Самое читаемое
«Дагестанка всегда будет ярче чеченки»
Что происходит с исламской модой в Москве
28 октября
Оксимирон стал героем мультфильма
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут знаменитого рэпера в компании с ежиком и бельчонком
27 октября
«Общаюсь с водой, огнем и домом»
История москвича, переехавшего в алтайское село
26 октября
«И слава Богу, что все это не украли»
Что посмотреть в обновленном Музее кино
25 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter