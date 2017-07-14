МЧС объявило экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре в Москве

Столичное главное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В выходные 15 и 16 июля в Москве и Подмосковье ожидаются гроза, сильный дождь с градом и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом в субботу, 15 июля, сообщается на сайте ведомства.

Во время грозы москвичам рекомендуется по возможности не выходить из дома. Тем, кого непогода застанет на улице, следует обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности припарковаться на время непогоды. Кроме того, в грозу нельзя находиться у водоемов, купаться, а также рыбачить.