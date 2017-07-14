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МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до воскресенья

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МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве и Московской области до утра воскресенья, 16 июля. Об этом «Интерфаксу» сообщили в московском главке ведомства.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля ночью и утром до 11:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 18-23 метров в секунду», — рассказали в ведомстве.

В МЧС также предупредили, что возможно повреждение ЛЭП и кровель домов, повал деревьев и наполнение водой дорожного полотна.

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