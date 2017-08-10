МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в Москве

Столичное МЧС предупредило москвичей об ожидающемся в городе в ближайшие часы тумане. Экстренное предупреждение опубликовано на странице МЧС Москвы «ВКонтакте».

«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 500-800 метров. В случае ухудшения погодных явлений возможны ухудшение видимости в ночные и утренние часы на автомагистралях, в связи, с чем возможно затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство предостерегло москвичей и гостей столицы от поездок по городу на личном транспорте. Севших за руль МЧС призвало проявлять повышенное внимание, соблюдать дистанцию и скоростной режим.