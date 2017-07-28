Московских автомобилистов призвали отказаться от поездок из-за непогоды

Московских водителей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погодных условий. В столице ожидается сильный дождь с градом и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщается в пресс-релизе Транспортного комплекса города, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в воскресенье, 30 июля.

Отмечается, что в течение дня возможно осложнение дорожной ситуации из-за ухудшения видимости и роста числа ДТП. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Кроме того, рекомендуется по возможности не парковать машины под деревьями, а также вблизи слабо укрепленных конструкций.

По данным Гидрометцентра, 30 июля в Москве будет облачно, возможны ливни с грозами, а также град. Скорость ветра переменных направлений составит 2-7 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 24-26 градусов тепла.