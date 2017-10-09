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Москвичам пообещали дожди до конца недели

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В Москве до конца недели сохранится дождливая и прохладная погода. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщается на сайте мэра столицы.

В первый рабочий день недели температура воздуха не поднимется выше 8 градусов, местами пройдет небольшой дождь. «Интерфакс» уточняет, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду из-за влияния гребня антициклона. Ветер ослабеет только к вечеру.

17 и 18 октября ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов выше нуля, днем — 10-12. Ожидаются осадки и сильный ветер.

В четверг, 19 октября, воздух прогреется только до 2-7 градусов ночью и до 11 градусов днем. Синоптики на эти дни тоже прогнозируют дождь. Примерно такая же погода сохранится в пятницу и выходные.

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