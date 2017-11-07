Москвичей предупредили о тумане в городе

Туман с ухудшением видимости до 500 метров ожидается в столичном регионе утром 13 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве сообщает АГН «Москва».

«По информации ФГБУ Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа с сохранением утром до 10:00 13 ноября в Москве и Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при тумане снижается видимость на автомагистралях, в связи с чем возможно затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. При движении в таких погодных условиях водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.