Жителей Москвы предупредили об опасности ветра и гололедице

На четверг, 2 ноября, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о потенциально опасной погоде касается также Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

На среду, 1 ноября, Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице и осадках, включая мокрый снег.

Ранее стало известно, что 31 октября был побит рекорд по суточным осадкам — их выпало 23 миллиметра, почти 40 процентов месячной нормы, что на пять миллиметров больше, чем в 2012 году. Атмосферное давление также было рекордным — 718 миллиметров ртутного столба, на два пункта ниже минимума, установленного в 1970 году.